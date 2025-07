Le compte Avantage Tennis nous offre une statis­tique très inté­res­sante, celle des joueurs ayant le plus performés sur l’ocre. Ce clas­se­ment est possible puisque il n’y aura plus tour­nois sur terre battue dans le grand circuit avant 2026. Il est établi sur le montant des points ATP, une autre « stat » sur le pour­cen­tage de victoires sur la surface aurait aussi été utile.

La saison sur terre battue est TERMINÉE. 🧡



Voici les 10 joueurs qui ont marqués le plus de points sur la surface en 2025. 📊 pic.twitter.com/DjPfBnpUCz — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) July 29, 2025

Evidemment c’est Alcaraz qui domine ce clas­se­ment, à noter la 7ème place d’Alexander Bublik et la 9ème de Darderi.