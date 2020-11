Comme la plupart des « top players », Novak Djokovic a créé une fondation qui s’implique particulièrement au sein de son pays, en Serbie. Avec son épouse, Jelena, le natif de Belgrade a récemment fait don de 20 000 euros à différentes écoles afin que les élèves puissent avoir accès à des tablettes numériques.

« Je crois que tous les parents, peu importe leur expérience, leur engagement et leur bienveillance, ont parfois besoin de conseils sur la façon de traiter leurs enfants dans certaines situations, a déclaré le numéro 1 mondial. C’est pourquoi j’aime écouter les expériences des autres parents, écouter leurs opinions, leurs connaissances et utiliser certaines d’entre elles pour être un meilleur père. C’est exactement ce que fait ce programme et je tiens à remercier tous ceux qui ont participé et apporté une contribution importante », a conclu un Djokovic visiblement très impliqué dans l’éducation de ses jeunes compatriotes.