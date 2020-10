Ivan Lendl a participé au podcast Craig Shapiro Tennis. Il s’est donc exprimé sur les joueurs susceptibles de bousculer la hiérarchie du tennis.

Pour Ivan, cela va provenir des joueur qui sont créatifs. Et selon lui, ils sont actuellement deux à réellement se détacher : « Tsitsipas joue au tennis de la bonne façon, et il y a quelques jeunes gars qui jouent comme ça, dont Denis Shapovalov ».

Ivan estime qu’ils sont encore tendres à la fois physiquement et tactiquement mais qu’une fois que cela sera réglé, ils seront vraiment très très dangereux : « Dès qu’ils vont avoir plus d’expérience et qu’ils cesseront de faire trop d’erreurs, ils seront vraiment très difficiles à battre. »

L’oeil d’Ivan est précieux et il est vrai que Stefanos comme Denis offrent des situations de jeu assez unique ou se mêlent prises de risques, montées au filet, jeu de défense quand il le faut. C’est pour cela qu’ils sont aussi très agréables à voir jouer.