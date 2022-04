Pour comprendre et se rendre compte de la préco­cité de Carlos Alcaraz, il est toujours inté­res­sant de se plonger dans l’his­toire du tennis.

Alors qu’il n’a même pas 19 ans, l’Espagnol s’est qualifié à Miami pour sa troi­sième finale sur le circuit ATP, où il va affronter Casper Ruud. (Il a remporté les deux premières à Umag et à Rio).

Avant de souf­fler ses 19 bougies, Rafael Nadal avait lui joué 8 finales ! Alcaraz a un mois pour faire gonfler ses statis­tiques mais il reste quand même assez loin derrière.

En revanche, il fait déjà aussi bien que Felix Auger‐Aliassime (3 finales avant 19 ans, 3 perdues car il a perdu ses 8 premières). Et il fait d’ors et déjà mieux que Richard Gasquet et Andy Murray qui en comp­taient deux au même âge.

Il n’y a pas de doute, Carlos Alcaraz sera un joueur spécial.