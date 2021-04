Si les critiques fusent après les propos très durs de Benoit Paire quelques minutes après sa défaite à Monte‐Carlo, certains essayent de le comprendre. Laurent Lokoli a pris la défense de Benoit sur Twitter lorsque ce dernier était accusé de ne pas aimé le jeu en lui‐même.

« Mat je suis d’accord avec toi on joue pour soi‐même. Cependant, certains joueurs ont besoin du public pour se trans­cender et ressentir plei­ne­ment toutes les émotions de leur sport. C’est en cela que le tennis est un sport à part et je pense que c’est ce dont souffre Benoit », a posté Laurent. Lorsqu’un twittos lui indique que les résul­tats de Paire étaient mauvais même avec des spec­ta­teurs, le joueur de 26 ans souligne que son collègue a quand même fait un 8ème de finale à Roland‐Garros. « Ce n’est pas donné à tout le monde »…