66e joueur mondial à seule­ment 19 ans, Luca Van Assche a vu sa vie changer depuis plusieurs mois, notam­ment d’un point de vue financier.

S’exprimant à ce sujet dans son journal de bord pour le quoti­dien L’Équipe, le Français a expliqué que le montant de ses gains en carrière inscrit sur sa fiche ATP n’était pas le même que celui de son compte en banque.

« Concrètement, l’argent des tour­nois arrive via un vire­ment sur ton compte. Mais tu ne touches pas la tota­lité du prize money qui est annoncé. Il y a des taxes qui sont déduites en fonc­tion du pays où tu as joué le tournoi, ce sont déjà 20 à 30 % en moins environ, et, en France, tu payes aussi des impôts comme tout le monde. Les gens regardent sur le site de l’ATP Tour et s’ima­ginent que j’ai gagné tant. Là pour 2023, c’est précisé 560 811 euros de prize money, je n’ai pas ça sur mon compte en banque. Et il faut aussi rappeler toutes les dépenses qu’une saison implique. Je paye mon entraî­neur, mes voyages, les siens, son hôtel. »