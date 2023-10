Connue pour être l’une des meilleures joueuses de son pays, la Britannique Katie Boulter, 53e joueuse mondiale, est égale­ment la petite amie de l’Australien Alex De Minaur. Interrogé à son sujet par le Telegraph, elle a notam­ment insisté sur une qualité essen­tielle de son compagnon.

« Je ne suis pas très portée sur la célé­brité, même si j’ap­précie parfois l’at­ten­tion qu’on me porte beau­coup. J’ai beau­coup appris d’Alex, qui a été sous les feux des projec­teurs pendant de nombreuses années, dès son plus jeune âge, en tant qu’Australien en Australie. La façon dont il gère cette situa­tion et son humi­lité sont des qualités que j’es­saie d’adopter. Il n’y a pas beau­coup de gens comme ça et c’est l’une des choses les plus impor­tantes que j’ad­mire chez lui. »