Invité dimanche dans l’émis­sion de Marion Bartoli sur RMC, « Bartoli Time », John McEnroe est revenu sur les occa­sions manquées en Grand Chelem par Jo‐Wilfried Tsonga, Gaël Monfils ou encore Richard Gasquet, avant de dévoilé son « chou­chou » chez les jeunes joueurs fran­çais actuels.

« De tous les gars que j’ai vus, je préfère Arthur Fils. Je pense encore qu’il y a de solides joueurs en France, mais je pense que Fils est quelqu’un qu’il faut surveiller, c’est le mec qui a le plus de poten­tiel pour devenir un grand joueur. Il apprend encore ce que c’est d’être un profes­sionnel, mais il fait du bon boulot. Je pense d’ailleurs qu’il est le plus jeune mec dans le top 50 ou top 100 (48e à 19 ans, ndlr). Ce serait un bon coup de boost évidem­ment de voir un top joueur fran­çais faire quelque chose. C’est comme aux Etats‐Unis, on a besoin d’un Américain qui casse tout. C’est un problème depuis long­temps aux Etats‐Unis et en France ! »