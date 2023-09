Battu pour la quatrième fois par sa bête noire, Jelena Ostapenko, à l’oc­ca­sion des huitièmes de finale de l’US Open, la tenante du titre Iga Swiatek va perdre sa place de numéro 1 mondiale au profit d’Aryna Sabalenka.

« Cela signifie beau­coup, évidem­ment. C’était formi­dable. Mais ça deve­nait assez épui­sant. Je dois faire tout ce que mon équipe et tous ces grands joueurs comme Roger, Novak ou Rafa disent : il faut se concen­trer sur les tour­nois, pas sur les clas­se­ments. Lorsque vous perdez votre titre, il y a des émotions tristes. Mais tous les grands joueurs savent que cela va revenir si vous travaillez dur, si vous vous concen­trez sur les bonnes choses, si vous vous déve­loppez en tant que joueur. En dehors de ce match, qui était assez bizarre, j’ai l’im­pres­sion de progresser en tant que joueur. J’ai plus de compé­tences. Mais cette saison a été vrai­ment diffi­cile et intense. Ce n’est pas facile de faire face à tout cela, oui… », a déclaré la Polonaise en confé­rence de presse après sa défaite.