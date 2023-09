Tombeur de Kubler, Fils et Norrie, le talent italien de 22 ans, Matteo Arnaldi, s’est offert le droit de défier Carlos Alcaraz en huitièmes de finale de l’US Open sur le mythique court Arthur Ashe. Objectif atteint pour le 61e mondial.

« Quand j’ai vu le tableau, parvenir jusqu’à lui est devenu mon objectif. Mais, vous savez, je n’ai encore jamais affronté un n°1 mondial. C’est fou de penser à ça quand on sait où j’étais au début de l’année et où j’en suis aujourd’hui. J’essaie simple­ment de prendre un match à la fois et de profiter du moment présent. Je ne veux pas dire que nous jouons de la même façon, mais il est très physique et je pense que je le suis aussi un peu. J’essaie de jouer le plus possible, de prolonger le jeu le plus long­temps possible. J’espère que ce sera un bon match, très intense, mais on ne sait jamais. Que je joue sur le Arthur Ashe ou à Louis Armstrong, ce sera la première fois pour moi. Il y aura aussi beau­coup d’ex­ci­ta­tion au départ. »