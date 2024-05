Longtemps aller­gique à la terre battue, c’est pour­tant dans la peau d’un favori que Daniil Medvedev dispute le Masters 1000 de Rome. L’année dernière, le numéro quatre mondial a surpris tout son monde en s’ad­ju­geant son premier titre sur terre battue, en prenant le meilleur sur Holger Rune à Rome (7−5, 7–5).

Il tentera pour la première fois de réussir à conserver un titre sur deux saisons consé­cu­tives. En confé­rence de presse, il est revenu sur la toute nouvelle rela­tion qu’il entre­tient avec l’ocre.

« C’est fantas­tique. J’ai vu des photos de moi avec la coupe, dans la galerie des cham­pions, et c’est vrai­ment magni­fique. J’ai changé ma vision sur la terre battue. À Monte‐Carlo, j’ai pu jouer que deux matches, mais à Madrid, j’ai bien joué et je me sentais bien. Bien sûr, je suis désolé de la façon dont ça s’est passé, mais je ne suis pas déçu, se blesser et perdre fait partie du sport, mais main­te­nant, j’ai ma chance. Sur terre battue, je peux obtenir d’ex­cel­lents résul­tats sans être aussi surpris que l’année dernière. »