Interviewé par nos confrères de Tennis365 à l’oc­ca­sion de la sortie de son docu­men­taire où il a notam­ment révélé avoir eu une propo­si­tion indé­cente de Donald Trump pour défier Serena Williams, John McEnroe est revenu sur la saison très parti­cu­lière de Novak Djokovic et surtout sur son mental hors normes.

« Novak n’a pas eu le crédit qu’il mérite, il a de la classe. Je ne suis pas d’ac­cord avec sa déci­sion de ne pas se faire vacciner, mais je la respecte. C’est l’un des hommes les plus en forme du monde et tout ce qu’il met dans son corps, il le surveille de près. C’est malheu­reux qu’il en soit arrivé à cette situa­tion où il a été victime d’un acci­dent de train. Une débâcle totale. Au point qu’il a été expulsé d’Australie, vous vous moquez de moi ? La façon dont tout cela s’est déroulé était tout simple­ment horrible, donc je le respecte encore plus pour avoir surmonté ces choses. Il doit être le joueur le plus fort menta­le­ment que j’ai jamais vu sur un court de tennis. (Rafael) Nadal est lune bête d’ef­fort, mais Djokovic est incroyable sur le plan mental. Ce qu’il est capable de gérer et de réussir encore à ce niveau extraordinaire. »