McEnroe : « Nadal finira numéro un mondial, je serais très surpris si cela n’arrivait pas »

Interviewé par le quoti­dien espa­gnol Marca à quelques jours du début de l’US Open, John McEnroe a forcé­ment été inter­rogé sur Rafael Nadal, qui a l’oc­ca­sion de frapper un grand coup en l’ab­sence de Novak Djokovic à New‐York.

« Je pense qu’il finira numéro un, je serais très surpris si cela n’ar­ri­vait pas. C’est incroyable qu’il puisse le faire, compte tenu de la longue période d’inac­ti­vité qu’il a connue en 2021 en raison de sa bles­sure au pied. Rafa fait toujours des choses auxquelles on ne croit pas et c’est pour­quoi il est consi­déré comme le meilleur ou l’un des meilleurs de l’his­toire. Il n’a pas joué la demi‐finale de Wimbledon à cause de sa déchi­rure abdo­mi­nale, mais je ne l’ai pas vu si mal dans le match contre Coric à Cincinnati. Avec tout le respect que je dois à ce tournoi, ce qui inquiète Nadal, c’est l’US Open. »