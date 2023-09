Les réac­tions des obser­va­teurs se multi­plient depuis le 24e sacre en Grand Chelem de Novak Djokovic, grâce à sa victoire contre Daniil Medvedev en finale de l’US Open dimanche. C’est au tour du grand John McEnroe d’ex­primer son admi­ra­tion pour le Serbe au micro d’ESPN.

« Djokovic est l’un des spor­tifs les plus remar­quables, et ce à tous les niveaux.La moti­va­tion, la faim, la volonté qu’il a toujours après tous ses exploits sont folles. Il est unique en son genre. J’idolâtrais Rod Laver, j’aime Roger Federer et j’ai le plus grand respect pour Rafa Nadal, qui fait plus d’ef­forts en perma­nence. Mais ce gars‐là. Je ne sais même pas par où commencer. Vous ne pouvez que l’admirer. »