Lors de son entretien accordé au journal espagnol Marca, Daniil Medvedev est questionné sur la rivalité du Big 3 pour savoir qui sera en tête des victoires du Grand Chelem : « Pour la nouvelle génération dont je fais partie, il est intéressant de voir qui en gagnera le plus. Il est certain que Rafa a un avantage qui s’appelle Roland-Garros.«

Le Russe a ensuite enchaîné sur la difficulté que représente le Majorquin sur terre battue : « Je n’ai pas joué contre lui sur terre, ce n’est pas ma meilleure surface. Si on regarde le pourcentage de victoires de Nadal sur la surface et à Roland-Garros, c’est sans doute le plus grand défi actuel. »