Daniil Medvedev, qui effectue son entrée en lice à Rotterdam ce mercredi face à Vasek Pospisil, s’est confié au journal espagnol Marca où il est interrogé sur le Big 3 et la capacité de la nouvelle génération à les détrôner en Grand Chelem : « C’est compliqué de répondre à cette question. Je n’aime pas prédire l’avenir, mais bien sûr c’est possible. Quoi qu’il en soit Nadal, Federer et Djokovic ont remporté de nombreux titres de suite et je ne serai pas surpris s’ils remportent tout en 2020. »

Le Russe enchaîne et explique pourquoi il est si difficile de les battre : « Ils sont incroyables et savent quoi faire à tout moment. Leur qualité de balles rend tout très compliqué. Lorsque vous les affrontez, vous n’avez jamais la moindre balle facile. C’est comme se battre pour sa vie à chaque instant. Il est vrai aussi qu’il est sans doute plus facile de les battre en trois sets qu’au meilleur des cinq manches. »