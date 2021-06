Jurgen Melzer qui est l’une des rares joueurs à avoir battu Novak Djokovic alors qu’il était mené deux sets à zéro, c’était en 2010 à Roland‐Garros, s’est exprimé derniè­re­ment sur un média local sur le Serbe, sur l’ex­ploit réalisé cette année à la porte d’Auteuil : « Tous ceux qui connaissent vrai­ment le tennis savaient que Djokovic allait revenir dans le match en finale. Lorsqu’il a remporté le 3ème set, l’af­faire était presque déjà faite. Djokovic ne renonce jamais, il analyse et il sait juste qu’il y a un possible come‐back dans chaque match, et très, très souvent, il le trouve. Il s’adapte. Il change de tactique et quitte le terrain en vain­queur à la fin de la journée. C’est ce qui le distingue des autres cham­pions. Bien qu’il ait ses propres méthodes de concen­tra­tion, il reste très émotif sur le terrain mais j’ai l’im­pres­sion qu’au finale, cela l’aide, il doit toujours avoir une vraie disci­pline pour maitriser ses émotions, cela lui donne un supplé­ment d’âme »