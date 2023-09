Si le débat autour du meilleur joueur de l’his­toire a pris une tour­nure diffé­rente ces derniers mois avec l’écra­sante domi­na­tion de Novak Djokovic qui a décroché un 24e titre du Grand Chelem à l’US Open, certains ne sont pour­tant pas convaincus.

C’est notam­ment le cas de la légende améri­caine du double, Mike Bryan, pour qui le palmarès ne change abso­lu­ment rien à la place que Roger Federer occupe dans son esprit et son coeur.

« Federer Nadal et Djokovic sont tous les trois extra­or­di­naires, mais pour moi, c’est Roger Federer qui est au sommet. Ces quelques années où il a dominé, il n’a prati­que­ment pas perdu de matchs. Sa façon de faire est toujours si fluide. Il ne trans­pire pas, il est comme un maître zen. Il est aussi le plus détendu dans le vestiaire. Avant la finale de Wimbledon, il rit dans le vestiaire comme s’il s’agis­sait d’un dimanche après‐midi au parc. Quand tout sera dit et fait, qui sait qui aura tous les records ? Ce sera proba­ble­ment Djokovic, mais j’aurai toujours une place spéciale dans mon cœur pour Roger. »