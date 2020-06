Répondant finalement aux affirmations de Toni Nadal, l’entraîneur de Rafael Nadal a tenu à préciser les choses concernant le futur programme de Rafa.

Visiblement, rien n’est acté pour l’instant sachant que le numéro 2 mondial devrait participer à la tournée organisée dans son pays. « Nous n’avons pas encore parlé à Rafa du calendrier définitif au retour du tennis. Il y a plusieurs tournois dans un temps très court et Rafa veut y jouer, mais il n’a plus 20 ans et la situation est différente » a expliqué Moya qui ne veut pas prendre de risques d’autant qu’une reprise après un arrêt aussi long expose toujours un joueur aux blessures : « Je suis sûr que Rafa se voit capable de tout jouer et peut-être qu’il le fera, mais nous devons aussi nous adapter à ces circonstances exceptionnelles. Nous en parlerons dans les prochaines semaines, nous devons bien planifier un calendrier qui garantit la santé de Rafa. »