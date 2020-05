Dans un podcast en compagnie d’Alex Corretja, Carlos Moya a été interrogé sur sa vie de joueur mais aussi sur le rôle de coach auprès de Rafael Nadal. L’ex-numéro 1 mondial a insisté sur un point, l’envie constante de s’améliorer de Rafa. Pour lui, c’est un vrai confort de travail de savoir que son joueur reste toujours à l’écoute. Cela a même été décisif lorsque Carlos a pris la suite de l’oncle Toni : « Rafa est très ouvert, il ne se ferme jamais quand on évoque des changements, il cherche toujours à s’améliorer et cela a été important surtout quand je suis arrivé dans l’équipe après deux « mauvaises » années liées à son anxiété en 2025 et les blessures de 2016. Cela a donc permis de mettre des nouvelles choses en place et Rafa a accepté ces changements. Toute l’équipe était centrée sur cet objectif, faire évoluer le jeu de Rafa. Tout le monde peut s’améliorer parce que la perfection au tennis n’existe pas, mais encore faut-il avoir la capacité et la lucidité de le comprendre. Il y a eu beaucoup de discussions avec Rafa car cela impliquait aussi une vraie charge de travail. Mais je le connais bien, depuis qu’il a 11 ans et je savais qu’il ne renoncerait pas. Comme son oncle, j’ai une relation spéciale avec lui, je suis aussi un ami et quelques fois cela permet d’aller plus loin qu’une simple relation coach-joueur. »