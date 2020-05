C’était il y a 13 ans. Le 2 mai 2007, Roger Federer et Rafael Nadal étaient face à face à Palma de Majorque pour un duel unique : la bataille des surfaces. Une rencontre particulière qui a eu lieu sur un court hybride : moitié gazon et moitié terre battue.

A l’époque, le Suisse et l’Espagnol occupent les deux premières places mondiales et sont les maîtres du gazon et de l’ocre. Federer est sur 48 victoires de rang sur gazon et vient de remporter les quatre derniers Wimbledon. De son côté, Nadal a, lui, gagné les deux derniers Roland-Garros et il est invaincu depuis 72 matchs sur terre battue. Devant son public majorquin, l’Espagnol a remporté ce match totalement inédit (7-5, 4-6, 7-6(10)).