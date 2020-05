Retraité des courts depuis 2015, Robin Soderling reste un observateur avisé du circuit. Dans un entretien accordé à Sky Sports, l’ancien quatrième mondial se confie sur Roland-Garros et le fait que Rafael Nadal soit encore le favori : « Bien sûr, ce sera un tournoi complètement différent, mais Rafa sur terre battue – peu importe si c’est en juin ou en septembre – pour moi, s’il est en bonne santé, il sera toujours le favori. Il y a quelques joueurs qui, selon moi, peuvent gagner Roland-Garros. Je pense à Dominic Thiem et Novak Djokovic qui peuvent vraiment bien performer sur terre battue. Je n’arrive pas à croire que ça fait 11 ans que je l’ai battu à Roland-Garros, mais ça montre à quel point il a été bon pendant si longtemps. Il a remporté son premier titre à Roland-Garros en 2005 et il est toujours le favori, c’est juste incroyable. »

Le Suédois poursuit sur la rivalité du Big 3 et donne son pronostic sur cette course effrénée aux records : « Il est plus probable que Rafa remporte un Grand Chelem cette année ou l’année prochaine que Roger. Il (Federer) peut encore le faire, mais je ne crois pas qu’il ait encore la faim, mais nous verrons bien. Quand il seront tous à la retraite, c’est Nadal et Djokovic qui finiront avec le plus de titres du Grand Chelem. »