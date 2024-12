La fraî­cheur et la sincé­rité de Cori Gauff ne sont pas une illu­sion. Dernièrement, elle s’est exprimée pour le maga­zine People et a avoué qu’elle adorait « chiler », comme l’on dit.

« J’aime ne rien faire. Parfois, j’ai l’im­pres­sion que même prendre soin de soi repré­sente trop de travail. Je veux juste ne rien faire, m’as­seoir et pourrir, litté­ra­le­ment. J’adore cette situa­tion surtout quand tu es avec des gens que tu aimes et que tu passes du bon temps »

C’est exac­te­ment ce qu’elle a vécu pendant deux jours avec son frère : « Après les JO, j’ai passé deux jours à la maison. Nous sommes restés à la maison et n’avons rien fait. Nous avons juste regardé Love Island ensemble. Je ne sais pas si je devrais regarder Love Island avec mon frère de 11 ans, mais il a des frères et sœurs plus âgés, donc j’ai l’im­pres­sion que c’est comme ça que ça se passe. »