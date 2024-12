Dans un entre­tien pointu accordé à l’Equipe, l’es­poir du tennis trico­lore exprime son ressenti alors qu’il a changé de méthode en 2024 en rejoi­gnant l’aca­démie de Piatti en Italie. Comme il l’ex­plique, il est entrain de progresser dans tous les sens du terme.

« Quand on a 15 ans, même si nos entraî­neurs nous disent qu’il faut faire ça tech­ni­que­ment… on le fait mais peut‐être sans trop comprendre ce que l’on fait. Maintenant, c’est l’in­verse : ce qu’on me dit, je le comprends et comme je le comprends, je le mets mieux en place, ce qui fait que mes progrès sont peut‐être un peu plus rapides. Après, il faut toujours garder ce côté plaisir du jeu tout en restant struc­turé. On peut voir qu’Alcaraz fait de très beaux points mais c’est toujours bien struc­turé ce qu’il fait, je pense qu’il a trouvé sa balance »

Actuellement, Gabriel Debru est classé 252ème à l’ATP, il n’a que 18 ans. 2025 sera une année impor­tante pour sa carrière.