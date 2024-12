Invité à s’ex­primer chez nos confrères de Sky Sports sur la colla­bo­ra­tion entre Novak Djokovic et Andy Murray, Tim Henman a fait part d’un certain étonnement.

« J’ai été un peu surpris du point de vue d’Andy. Il n’a pris sa retraite qu’au mois d’août et il va revenir en tournée. Il sera inté­res­sant de voir combien de temps durera ce parte­na­riat. Je suppose qu’il ne s’agit que de l’in­ter­saison et de l’Open d’Australie. Nous verrons ensuite comment les choses se passent. Je pense que du point de vue de Djokovic, c’est proba­ble­ment une déci­sion intel­li­gente. Andy connaît tous les adver­saires que Djokovic va devoir affronter. Andy a toujours été un grand tacti­cien et un très bon stra­tège. C’est donc un autre élément inté­res­sant à surveiller. »