De passage sur la chaîne youtube Christian’s Court, l’an­cien numéro 1 mondial a donné un conseil à Iga Swiatek, suspendue un mois pour dopage, dans des propos rapportés par Tennis World USA.

« Si j’étais Swiatek, j’ap­pel­le­rais proba­ble­ment Sinner pour lui demander s’il y a des trucs qui l’ont aidé à gérer la situa­tion comme il l’a fait. Après l’an­nonce sur ses tests anti­do­pages posi­tifs, il (Sinner) est presque devenu meilleur. Il y aura certai­ne­ment des choses à gérer, elle sera toujours inter­rogée à ce sujet. Ce sera comme si celui qui a posé la ques­tion n’avait pas pu lire ses réponses avant, ils vont la faire parler encore et encore. Je lui dirais de ne pas s’épuiser à un moment donné, d’être patiente et de faire ce qu’elle a à faire. Plus vous montrez d’émo­tions, plus il y a de chances que ce soit une histoire qui se répète encore et encore. »