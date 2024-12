Ex‐entraîneur à succès de Victoria Azarenka ou Garbine Muguruza, Sam Sumyk a décidé de se lancer sur le circuit ATP en démar­rant une colla­bo­ra­tion avec Arthur Cazaux.

À cette occa­sion, le coach fran­çais a accordé une inter­view à Tennis Majors dans laquelle il est notam­ment inter­rogé sur les résul­tats du tennis trico­lore, en compa­raison avec ceux de l’Italie. Et il n’hé­site pas à dire ce qu’il pense !

« En France, on n’est pas plus cons que les autres. C’est aussi simple que ça. Si on voulait vrai­ment, on y arri­ve­rait, non ? À un moment donné, si on n’y arrive pas, c’est qu’on n’a pas vrai­ment envie, non ? Le tennis fran­çais, j’ai grandi avec aussi. C’était quand même la réfé­rence. Quand je débu­tais, quand je gran­dis­sais, c’était la réfé­rence. Le système fran­çais, on enten­dait que ça. Il était copié, il était observé, il était étudié. Plus main­te­nant. On l’entend encore parce que les gens sont gentils, ils nous flattent un peu, mais ce n’est pas vrai. Ils nous ont aussi bien endormis. Plus tu flattes les gens, plus ils s’endorment. Ils sont contents. »