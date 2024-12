Alors qu’il a désigné le ou les GOAT (plus grand joueur de tous les temps) dans chaque sport, en citant notam­ment Kobe Bryant, Michael Jordan, Tom Brady, Tiger Woods, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Novak Djokovic n’a pas voulu tran­cher pour le tennis.

« Je ne sais pas, dites le moi », a répondu humble­ment le Serbe, qui est pour­tant consi­déré par la majo­rité des obser­va­teurs comme le GOAT du tennis depuis son 24e titre du Grand Chelem et surtout sa médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris.

We ask Djokovic to choose the GOATs of this sport



Nole : “Basketball Kobe and Jordan🏀



American foot­ball : Tom Brady 🏈



Golf : Tiger Woods ⛳️



Football : Messi and Ronaldo ⚽️



Tennis : I don’t know you tell me” 🎾



You are the tennis 🐐 Nole 🔥 pic.twitter.com/3E35pnzx5a