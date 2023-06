Au cours d’un entre­tien accordé à l’Express suite à son titre remporté sur le Challenger de Surbiton ce dimanche, Andy Murray, notam­ment inter­rogé sur le 23e sacre de Novak Djokovic en Grand Chelem décroché à Roland‐Garros, a évoqué sa propre carrière par rapport à ses trois grands rivaux.

« Dans 30 ans, les gens qui ne suivent peut‐être pas beau­coup le tennis regar­de­ront en arrière et me diront : ‘Tu n’as gagné que trois tour­nois du Grand Chelem’. Mais chaque tournoi que ces gars (Djokovic et Nadal) gagnent rend les réali­sa­tions que j’ai eues contre eux, et les tour­nois que j’ai gagnés contre eux, plus grands. Je n’ai certai­ne­ment pas gagné tous mes matchs contre eux (Federer, Nadal et Djokovic), mais j’en ai gagné quelques‐uns. Je suis fier de ce que j’ai accompli dans ce qui est, sans aucun doute, la meilleure époque du tennis masculin à des kilomètres. »