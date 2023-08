Alcaraz est devenu, et surtout depuis Wimbledon, un exemple pour les autres mais surtout une source de moti­va­tion. Chaque joueur redouble d’effort pour avoir une chance de battre le numéro 1 mondial. Musetti, actuel 18e mondial, a déjà battu Alcaraz l’année dernière à Hambourg, un exploit que l’Italien aime­rait réitérer :

« En un an, il a fait des progrès incroyables au niveau du tennis, mais aussi du physique et de la conscience de soi. Aujourd’hui, il est la réfé­rence, le joueur à battre. C’est le King Midas du tennis : ce qu’il touche devient de l’or. C’est à la fois un ami et une source d’ins­pi­ra­tion, le battre est une source de fierté mais aussi une moti­va­tion supplé­men­taire pour recommencer. »