Alcaraz n’a que 20 ans, et pour­tant il est déjà le joueur qui fait le plus parler de lui. Avec déjà deux Grand Chelem à son actif, l’Espagnol est un exemple pour tout le circuit. Un exemple et aussi une source de moti­va­tion. C’est en tout cas comme ça que l’ancienne star du tennis améri­cain Rick Macci a qualifié le jeune espagnol :

« Carlos Alcaraz est la meilleure moti­va­tion de la tournée ATP car il a fait en sorte que chaque joueur travaille plus dur et plus intelligemment »