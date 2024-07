Rafael Nadal est à Bastad, en Suède, cette semaine pour parfaire sa prépa­ra­tion pour les JO de Paris 2024. Présent en confé­rence de presse, il a forcé­ment été inter­rogé sur la perfor­mance de son compa­triote, Carlos Alcaraz, à Wimbledon comme le rapporte L’Équipe.

« La meilleure chose qu’il a pour lui c’est que, quel que soit le tournoi, peu importe la surface, il sera le favori. C’est quelque chose qu’on n’a pas vu dans ma géné­ra­tion. J’étais le favori sur terre battue mais sur gazon c’était Roger (Federer). Sur dur, ça se jouait entre Roger et Novak (Djokovic) puis moi un peu plus tard. Mais aucun de nous n’était le favori avant chaque tournoi. Je pense que Carlos l’est aujourd’hui et c’est un gros avan­tage parce qu’il doit sentir que, s’il joue à son niveau, c’est diffi­cile de le battre. »