C’est la fin d’une longue et fruc­tueuse colla­bo­ra­tion. Francis Roig a décidé de quitter le team de Rafael Nadal. Il était présent aux côtés du Majorquin depuis ses débuts sur le circuit profes­sionnel, c’est‐à‐dire il y a environ 18 ans, pendant long­temps avec Toni Nadal puis avec Carlos Moya.

« Je voulais vous informer que Francis Roig quitte l’équipe. Francis a été une personne impor­tante dans ma carrière et je lui suis très recon­nais­sant pour toutes ces années de travail et d’amitié. Quand nous avons commencé à travailler ensemble, j’étais enfant et avec mon oncle Toni, nous avons commencé sur le circuit. Francis est un grand entraî­neur qui connaît très bien le tennis et m’a beau­coup aidé à aller de mieux en mieux. Je n’ai que des mots de grati­tude et je lui souhaite tout le bonheur du monde dans son nouveau projet », a écrit l’homme aux 22 titres du Grand Chelem sur ses réseaux sociaux.

Rafael Nadal pour­suivra avec ses deux autres entraî­neurs : Carlos Moya et Marc Lopez.