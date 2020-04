Lors de son live Instagram, Rafael Nadal a aussi été tout seul sans Roger Federer ou Andy Murray, il a donc « tenu » le crachoir comme l’on dit en s’exprimant sur plusieurs sujets, en expliquant aussi comment sa fondation venait en aide aux plus démunis à Palma de Majorque. Il a également évoqué sa vie quotidienne et son incompréhension liée au fait qu’il ne pouvait pas jouer au tennis : « La réalité est que je ne joue pas au tennis. Je n’ai pas de terrain à la maison, je fais mes routines physiques mais ça me manque un peu de ne pas taper dans la balle. J’ai de la chance que certaines machines de fitness m’aient été apportées de mon académie, mais je ne peux pas faire autre chose que suivre le programme physique. Pendant ce type de période, je sais qu’il est essentiel d’avoir la tête et le corps éveillés. Après, je dois avouer que je ne comprends pas très bien pourquoi nous ne pouvons pas jouer au tennis quand beaucoup de gens vont travailler et plus encore dans notre sport où nous avons de plus grandes distances de sécurité. Mais je sais aussi que nous sommes dans une situation très critique et que le gouvernement est submergé par une situation sans précédent. Il est parfaitement compréhensible que la dernière chose à laquelle ils pensent est de savoir qui peut s’entraîner et qui ne le peut pas. »