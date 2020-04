Lors de l’Instagram live avec Rafael Nadal, Roger Federer s’est aussi exprimé sur son état de santé et sur sa rééducation de son genou. C’est d’ailleurs la première fois que le Suisse donnait personnellement de ses nouvelles depuis l’annonce de son retrait : « Les six premières semaines se sont bien passées, puis cela a été un peu plus lent, mais là, je sens que ça s’améliore à nouveau. Je n’ai pas de stress et je ne veux pas me précipiter. Le point positif de cette situation c’est que j’ai beaucoup de temps. Je tape un peu la balle en faisant du mur pour l’instant. Tout va bien, je suis heureux. »