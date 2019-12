Sacré champion des champions « monde » par le journal L’Equipe, Rafael Nadal a ensuite accordé une longue et passionnante interview au journaliste Julien Reboullet. A la question : « En 2020, tous les tournois du Grand Chelem seront remportés par des moins de 30 ans », l’Espagnol a donné son avis et il est intéressant : « Je ne crois pas, non. Ça pourrait arriver mais, franchement, si je devais miser mon argent, je ne le mettrais pas là-dessus. À l’inverse, je ne crois pas non plus que le « Big 3 » va encore gagner les quatre. Un jeune va y arriver l’année prochaine. » Rendez-vous dans un an pour savoir si sa prédiction s’avère exacte.