Au lende­main de son incroyable sacre à Roland‐Garros, le 14e de sa carrière, Rafael Nadal a donné plusieurs inter­views à de grands médias dont une à nos confrères du journal L’Équipe. Au cours de cet entre­tien, le cham­pion espa­gnol a été inter­rogé sur ses objec­tifs en termes de clas­se­ment sachant qu’il est passé 4e mondial ce lundi tout en étant premier du clas­se­ment de la Race avec presque 2000 points d’avance sur le deuxième, Carlos Alcaraz.

« Non, jamais. Je ne suis plus en mesure de chasser la première place mondiale. Si mes résul­tats devaient m’y conduire quand même, je serais incroya­ble­ment heureux, mais je ne peux pas essayer d’at­teindre quelque chose qui me semble au‐delà de mes possi­bi­lités. Je ne peux plus faire comme Stefanos (Tsitsipas), Felix (Auger‐Aliassime) ou Carlos (Alcaraz), qui jouent cette semaine ou la suivante sur gazon. C’est une ère diffé­rente de ma carrière et je dois prio­riser les objec­tifs réalistes. »