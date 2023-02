Depuis Marseille où il s’est qualifié avec Fabrice Martin pour la finale du double, Nicolas Mahut a confirmé à L’Equipe son inten­tion de jouer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Même si le physique et le mental ne répondent plus aussi bien qu’il y a quelques années.

« Le joueur de tennis, sa vie et son quoti­dien, c’est de la remise en ques­tion. Mais te poser des ques­tions à 25 ou 30 ans, ça n’a pas le même impact qu’à 40 ou 41. D’un coup, tu ne peux pas t’empêcher de te demander : est‐ce que c’est la fin ? Quand tu enchaînes les défaites, tu as l’im­pres­sion que les titres s’éloignent et que ce n’est plus pour toi. Tu te satis­faits d’une demi‐finale alors que, norma­le­ment, si je fais demie, je suis effondré. Penser comme ça, c’est très dange­reux. Le niveau d’exi­gence baisse. Il faut vrai­ment lutter contre ces pensées qui te tirent vers le bas. »