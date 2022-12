Avant de filer à Abu Dhabi pour disputer la Mubadala World Tennis Championship du 16 au 18 décembre, Cameron Norrie a répondu aux ques­tions de The National News. Il évoque sa nouvelle noto­riété mais aussi ses ambi­tions toujours aussi immenses.

« Il y a beau­coup plus de regards sur moi main­te­nant. Depuis que je suis allé à Wimbledon en tant que numéro un britan­nique en faisant ce parcours (demie perdue contre Djokovic, ndlr), j’ai l’im­pres­sion d’être plus connu au Royaume‐Uni. Mais pour moi, ce n’est pas le but : c’est d’être numéro 1 mondial. Alors, je ne pense pas vrai­ment à ça. Il y a encore 13 joueurs meilleurs que moi donc je dois m’amé­liorer », a annoncé le 14e joueur mondial.