Patrick Mouratoglou : « Si vous regardez Zverev, Medvedev, et bien sûr Djokovic et Nadal, vous ne voyez aucune faiblesse, zéro »

Dans une nouvelle vidéo diffusée sur son compte Instagram où il analyse cette fois les nouveaux proto­types de joueur du circuit comme Carlos Alcaraz par rapport aux profils plus élancés des Medvedev, Tsitsipas et Zverev, Patrick Mouratoglou n’a évidem­ment pas oublié de citer Nadal et Djokovic qui rentrent eux dans une caté­gorie bien à part.

« Le tennis a évolué, disons au cours des 10 dernières années. Si vous regardez les proto­types des meilleurs joueurs, ils sont tous les mêmes. Ils sont super grands et super minces – Tsitsipas, Zverev et Medvedev. Ils sont vrai­ment le même proto­type physi­que­ment. Et puis Alcaraz arrive, il est beau­coup plus petit, beau­coup plus musclé, et il a beau­coup dominé ces derniers mois. Cela rend la situa­tion surpre­nante et exci­tante. Le proto­type du nouveau joueur de tennis est celui‐ci : un gros service mais il faut être capable de retourner beau­coup de balles. Ils sont incroyables pour se déplacer et défendre, mais si vous jouez un peu plus lente­ment, ils vous atta­que­ront. Ils sont super complets, par rapport au passé où vous aviez des joueurs avec un ou deux coups incroyables, mais beau­coup de faiblesses. Maintenant, ils n’ont presque plus de faiblesses. Si vous regardez Zverev, Medvedev, bien sûr Novak ou Rafa, vous ne voyez aucune faiblesse – zéro. »