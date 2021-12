Dans une courte vidéo sur son compte insta­gram Patrick Mouratoglou évoque la première fois qu’il a vu en vrai Stefanos Tsitsipas.

En fait, quand je suis arrivé, j’ai demandé à un coach qui était là ce qu’il pensait de Tsitsipas. Sa réponse a été claire : « Il est lent, son énergie est insuf­fi­sante, je ne le vois pas devenir un joueur de très haut‐niveau, il joue bien mais son physique reste moyen »

Ce à quoi Patrick a répondu : « Merci, mais tu te foca­lises sur ce que n’a pas Tsitsipas et non pas l’in­verse et ce qu’il pourra aussi acquérir avec le temps »

Au final, le constat pour le coach de Serena était positif, notam­ment pour un critère très impor­tant : « Tsitsipas est meilleur en match qu’à l’en­traî­ne­ment », critère qui n’a pas du changer depuis que le Grec a rejoint l’aca­démie et qui est un vrai critère de « qualité » pour distin­guer les cham­pions avec les stars.

Encore une fois, cette petite anec­dote livrée par Patrick Mouratoglou qui compte plus de 500.000 follo­wers est un petit bijou. On peut dire ce que l’on veut mais le coach de Serena a compris la puis­sance des réseaux sociaux qui sont aussi des canaux puis­sants pour déve­lopper du vrai contenu original, respect !