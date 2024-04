Si Netflix a mis fin à la série‐documentaire « Break Point » (sur les coulisses du circuit), la saison 2 fait encore parler.

Dans l’épisode 4 (« Des comptes à régler »), Daniil Medvedev n’était pas dépeint de la meilleure des manières, ni par son collègue Alexander Zverev, ni par les produc­teurs de la plate­forme américaine.

Daria Kasatkina avait déjà poussé un coup de gueule à ce sujet. C’est désor­mais au tour d’Andrea Petkovic de se lâcher à ce sujet dans le dernier épisode du podcast de l’an­cienne numéro 1 mondiale en double, Rennae Stubbs.

« J’ai parlé à des gens qui ne sont pas dans le tennis, qui ont juste regardé la série et qui m’ont dit : ‘Medvedev est un tel trou du c*l’. Je répon­dais : ‘Quoi ?’ [Ils répon­daient] ‘Oui, c’est le pire !’ [Je répon­dais] ‘Ne dis pas ça’. Trois mois plus tard, cela me met en colère, parce qu’à l’époque, je me disais simple­ment : ‘C’est un mauvais portrait, passons à autre chose’. Mais c’est l’un des gars les plus aimés du circuit ! Hormis Zverev, 98% des joueurs adorent Medvedev. Dans chaque inter­view, les joueurs disent : ‘Qui est le plus drôle ?’ Medvedev’, ‘Qui est le plus intel­li­gent ? Medvedev’, ‘Qui est le plus cool ? Medvedev’… Et Netflix le présente comme le méchant ? Honnêtement, allez vous faire voir, Netflix. Je vous emmerde. Je dois vrai­ment dire que cela me met très en colère », a lâché l’ex‐top 10 dans des propos rapportés par Tennis365.