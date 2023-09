Revenant sur la finale de l’US Open entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev lors de la dernière émis­sion de son podcast, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double, Rennae Stubbs, a révélé qu’elle aimait beau­coup l’at­ti­tude et le carac­tère du joueur russe.

« Le truc avec Medvedev, c’est que j’adore ce gars. Il est telle­ment honnête. Je pense que c’est parce qu’il ne cherche pas à se faire remar­quer. Comme s’il ne voulait pas néces­sai­re­ment aller à Good Morning America ou au Today Show. En fait, je ne pense pas qu’il apprécie d’être super popu­laire et très aimé. Je l’aime vrai­ment beau­coup, en tant que joueur et en tant que personne. Il est éner­gique et magna­nime à bien des égards. J’aime le fait qu’il y ait trois personnes dans sa box. Quand je vois sa femme, assise là‐haut, qui s’en fout. Elle n’est pas maquillée, elle n’est pas dans une tenue chic. Elle est en sweat, les cheveux tirés en arrière. C’est génial. Et puis il y a la box de Novak qui est pleine à craquer de super­stars et de tout le reste. Chacun a son truc bien à lui. »