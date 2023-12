Alors que Holger Rune était récem­ment de passage sur le podcast Advantage Connors, animé par Jimmy Connors et son fils Brett, ce dernier s’est permis de remettre en doute la crédi­bi­lité de Patrick Mouratoglou lorsque celui‐ci était l’en­traî­neur du Danois avant Boris Becker.

Et selon Brett, il n’y a même pas photo entre les deux coachs.

« Boris Becker sait ce que cela fait d’être dans cette posi­tion. Quand Patrick Mouratoglou disait quelque chose à Rune, et que ça ne marchait pas, Holger devait le regarder en se disant : ‘Comment le sais‐tu, tu n’as jamais été dans ces situa­tions. Tu n’étais certai­ne­ment pas un préten­dant pour gagner un Grand Chelem’. Boris a fait son entrée sur la grande scène à l’âge de 16 ou 17 ans. Il pourra donc lui donner une idée de ce que c’est que d’être un jeune homme et d’avoir tout ce succès et cette pres­sion à un si jeune âge. »