Lors de son passage devant la presse, la semaine dernière à Madrid, en marge d’une présen­ta­tion d’un projet d’en­tre­prise, Rafael Nadal, à qui on a demandé ce qui lui avait le plus manqué pendant cette période loin des courts, nous a pondu une belle réponse de Normand.

« La compé­ti­tion ne m’a pas beau­coup manqué. Pourquoi ? J’ai une théorie : cela peut vous manquer quand on sent qu’on peut être là, n’est‐ce pas ? Mais quand vous sentez que vous ne pouvez pas jouer, parce que physi­que­ment vous ne pouvez pas, cela ne peut pas vous manquer. Il faut vivre au jour le jour et j’ai essayé d’être heureux avec ce que j’avais et je pense que j’y suis parvenu dans ma vie de tous les jours. De la compé­ti­tion ? En fin de compte, je suis une personne compé­ti­tive, mais pas seule­ment au tennis, cela m’a coûté de ne pas pouvoir jouer au golf qui, après tout, est une façon de faire de la compé­ti­tion, cela m’a coûté de ne pas pouvoir faire de la compé­ti­tion dans d’autres domaines et, évidem­ment, au tennis, cela m’a manqué d’être sur le circuit, de pouvoir faire de la compé­ti­tion, de me sentir comme un joueur, de sortir sur les meilleurs courts avec un stade plein ; bien sûr, cela me manque, mais il faut faire avec. »