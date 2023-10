En plus d’être un formi­dable joueur de tennis, Novak Djokovic a égale­ment le coeur sur le main.

Alors que le jeune serbe, Hamad Medjedovic, actuel 107e joueur mondial, révé­lait il y a quelques jours que Novak couvrait tous ses frais finan­ciers liés à sa carrière, le père, Eldin, s’est égale­ment exprimé sur le sujet. Et force est de constater que le numéro 1 mondial est très impliqué.

« Novak fait beau­coup d’ef­forts pour Hamad. Dans tous les domaines… finan­ciè­re­ment, menta­le­ment et socia­le­ment. Je me souviens d’une conver­sa­tion avec Novak. Nous avons notam­ment parlé des étapes de la carrière d’Hamad. Je me suis pincé pendant cette conver­sa­tion pour me convaincre que tout cela était en train de se produire. Il me donnait des idées sur ce qu’il fallait faire pour Hamad, et je me souviens lui avoir dit : ‘Nole, je suis désolé, mais tout cela coûte de l’argent ! Il continue, me propose un entraî­neur, parle de comment on va faire, de ce qu’on va faire et ajoute : ‘C’est à Hamad de s’en­traîner, je m’oc­cupe du reste ! Je lui répète : ‘Nole, ça coûte de l’argent !’. Nous n’avons pas dépensé un centime, et croyez‐moi, ce n’est pas rien dans le monde du tennis, au contraire. Novak m’a alors dit : ‘Edo, je ne fais pas ça pour l’argent ! J’ai un endroit où je gagne de l’argent. Simplement, mon rôle et ma tâche sont d’aider. Quel genre de personne serais‐je si je n’ai­dais pas les enfants qui le méritent et qui aiment le tennis ?’ »