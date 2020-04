Pat Rafter reste un joueur particulièrement symbolique de la fin des années 1990. Numéro 1 mondial en 1999 et lauréat de l’US Open à deux reprises (1997 et 1998), l’Australien a noué une rivalité assez forte avec Pete Sampras. Néanmoins, l’Américain était sa bête noire : 12 défaites pour seulement quatre victoires. Interrogé par Eurosport, il est s’est exprimé sur l’homme aux 14 titres du Grand Chelem : « Le joueur le plus difficile que j’ai affronté est sans aucun doute Pete Sampras. Il faisait tout ce que je faisais mais en mieux. Il n’y a aucun doute, Pete était le meilleur. Ensuite, c’est Andre Agassi que j’aimais bien jouer. Nous avions de bonnes batailles. »

En revanche, il reconnaît une certaine inimitié : « Nous ne sommes pas les meilleurs potes. Je n’irai pas prendre une bière avec lui. Je ne me souviens pas des mots exacts, mais nous avons eu un accrochage une année à Cincinnati. Je lui ai probablement dit de grandir. »