Depuis qu’il a décroché son premier titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie et confirmé dans la foulée en s’im­po­sant sur l’ATP 500 de Rotterdam, Jannik Sinner ne cesse d’im­pres­sionner les obser­va­teurs sur son niveau de jeu et son impres­sion­nante progression.

Sur son podcast, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double, Rennae Stubbs, n’a pas hésité à comparer le jeu, de plus en plus en complet, de l’Italien à celui de Novak Djokovic.

« Il est en train de déve­lopper cette amortie côté coup droit qui est géniale. Il a même gagné quelques points impor­tants contre Alex de Minaur à Rotterdam qui est sans doute le joueur le plus rapide du circuit. Je égale­ment pense que son jeu au filet s’amé­liore avec l’ex­pé­rience. Darren Cahill (son coach) a eu une grande influence dans ce domaine. Je pense donc qu’il fait progresser ses amor­ties ainsi que son revers slicé. C’est un travail en cours. On se demande où il est atta­quable, où on peut gagner un point contre lui. Dans quelle partie du jeu peut‐on gagner un point contre lui ? C’est impos­sible. Il ressemble à la nouvelle version de Novak Djokovic. »