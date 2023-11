Alors que Rafael Nadal s’ap­prête à faire son grand retour sur les courts à l’oc­ca­sion de la saison 2024, les avis sont partagés concer­nant sa capa­cité à gagner à nouveau un tournoi du Grand Chelem.

S’exprimant pour le site Tennis Infinity, l’an­cien entraî­neur des soeurs Williams et de Maria Sharapova, Rick Macci, a estimé que cette hypo­thèse n’était pas réaliste.

« En ce qui concerne le retour de Rafael Nadal, en vieillis­sant, on perd un peu de mobi­lité et les joueurs n’ont pas peur quand ils savent que tu es vulné­rable. Il n’y a pas beau­coup de diffé­rence entre les gars du sommet et ceux du niveau en‐dessous, et quand ils savent qu’ils ont une chance, c’est une toute autre chose, même sur terre battue. Alors qu’a­vant contre Rafa, qui a un bilan de 112–3 à Roland Garros. Le match était terminé avant même d’avoir commencé. Vous saviez que vous n’al­liez proba­ble­ment pas battre ce gars. Cela étant dit, je souhaite tout le meilleur à Rafa, mais il n’est plus exac­te­ment au même niveau qu’avant, donc je ne pense pas qu’il soit un préten­dant pour remporter un Grand Chelem. »