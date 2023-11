Au cours d’une récente inter­view accordé au média russe Championat, Andrey Rublev, après avoir dévoilé ce qui lui manquait pour atteindre le très haut niveau, est égale­ment revenu sur ses actes d’au­to­mu­ti­la­tion en match. En effet, il n’est pas rare de voir le joueur se faire saigner les genoux en se frap­pant violem­ment avec sa raquette.

« Pourquoi je me frappe les genoux ? Il y a deux raisons à cela. D’abord pour ne pas casser mes raquettes. Je suis très sélectif, il m’est diffi­cile de trouver des raquettes qui me conviennent. Sur 15 raquettes, deux ou trois me conviennent. Pour cette raison, je ne peux pas les casser car après je dois en trouver de nouvelles (rires). Deuxièmement, parce que j’ai parfois un tel ressen­ti­ment envers moi‐même que je ne sais plus quoi faire d’autre pour me donner le signe qu’il est temps de me réveiller. Dans ces moments‐là, j’es­saie en quelque sorte de me dire : ‘Réveille‐toi ! La moitié du match est déjà passée et tu n’as rien fait’. Tout cela conduit à ces accès de colère. Et immé­dia­te­ment après cette explo­sion, je me sens coupable parce que je répète les mêmes erreurs. Parce que toute cette folie n’est pas néces­saire, elle ne m’aide pas, je le sais. Mais pour le moment, je ne sais tout simple­ment pas quoi faire d’autre pour me motiver. »